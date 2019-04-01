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Трое сотрудников пострадали при нападении на больницу в Сестрорецке

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Трое сотрудников пострадали при нападении на больницу в Сестрорецке

Санкт-Петербург, 1 апреля. Двое неизвестных в медицинских масках и костюмах в больнице города Сестрорецк избили трех сотрудников и похитили из сейфа крупную сумму, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел утром 29 марта в отделении терапии. Они пригрозили ножом сотруднику отдела материального обеспечения, нанесли еще двум сотрудникам телесные повреждения и похитили из сейфа 200 тысяч рублей.

Один из сотрудников находится в тяжелом состоянии, они получил множественные переломы лицевого скелета. Еще один мужчина в состоянии средней степени тяжести с ссадинами и гематомами, открытой черепно-мозговой травой находится в больнице.

Третий пострадавший в удовлетворительном состоянии. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ о разбое с применением насилия.

Автор: Ирина Селезнева
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