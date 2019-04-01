Пенсионер порезал собутыльника в Петербурге
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Санкт-Петербург, 1 апреля. Житель Петербурга во время распития спиртных напитков в квартире дома по Ленинскому проспекту порезал знакомого, сообщил источник Федерального агентства новостей.
Инцидент произошел вечером 29 марта. Пенсионер во время ссоры накинулся на хозяина квартиры с ножом. Мужчину 1946 года рождения с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости, шеи, грудной клетки госпитализировали.
Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое. Правоохранители задержали нападавшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.