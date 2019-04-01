Пенсионер порезал собутыльника в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 апреля. Житель Петербурга во время распития спиртных напитков в квартире дома по Ленинскому проспекту порезал знакомого, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел вечером 29 марта. Пенсионер во время ссоры накинулся на хозяина квартиры с ножом. Мужчину 1946 года рождения с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости, шеи, грудной клетки госпитализировали.

Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое. Правоохранители задержали нападавшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.