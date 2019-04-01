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Женщина на Porsche Cayenne сбила десятилетнего мальчика в Петербурге

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Женщина на Porsche Cayenne сбила десятилетнего мальчика в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 апреля. На проспекте культуры в Петербурге произошло ДТП, водитель Porsche Cayenne сбил десятилетнего мальчика, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел днем 31 марта. За рулем иномарки находилась женщина 1982 года рождения. В зоне нерегулируемого пешеходного перехода она совершила наезд на переходившего дорогу школьника.

Мальчика 2008 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы проводят проверку.

Автор: Ирина Селезнева
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