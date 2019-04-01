Неизвестный в Мурино ограбил двух женщин, угрожая «розочкой»

Санкт-Петербург, 1 апреля. Неизвестный мужчина в лифте угрожал жительнице Ленобласти «розочкой», требуя денег и сексуальной близости, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В полицию поступило сообщение от жительницы поселка Мурино, которая заявила о нападении. По словам заявительницы, в ночь на 31 марта она оказалась в лифте вместе с неизвестным мужчиной.

Злоумышленник достал из кармана осколок стеклянной бутылки и потребовал деньги и телефон. Женщина нашла 500 рублей и вместе с деньгами отдала пакет с личными вещами. Телефона при себе потерпевшая не имела.

Мужчина заставлял вступить с ним в интимную связь. Как только дверь лифта открылась, женщина выбежала и стала звать на помощь. Злоумышленник скрылся, на вид ему до 35 лет, кавказской внешности, рост около 165 см.

Второе нападение в поселке Мурино произошло в эту же ночь на улице Менделеева. Преступник пригрозил женщине осколоком стекла в парадной дома. Он отобрал сумку, в которой находились паспорт гражданки РФ, наушники, банковская карта, телефон.

Возбуждено уголовно дело, правоохранительные органы проводят проверку.