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Мигранта задержали после выкидыша у несовершеннолетней в Петербурге

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Мигранта задержали после выкидыша у несовершеннолетней в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 апреля. Правоохранительные органы задержали мигранта из Таджикистана, от которого забеременела несовершеннолетняя девочка в Петербурге. У подростка произошел выкидыш.

Инцидент произошел 30 марта в клинической больнице имени Филатова. Медики рассказали, что госпитализировали в тяжелом состоянии гражданку Таджикистана 2003 года рождения.

Полиция задержала молодого человека 1997 года рождения. Его изобличили в том, что он вступал в сексуальную связь с несовершеннолетней, пишут «Невские новости».

Автор: Ирина Селезнева
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