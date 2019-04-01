Мигранта задержали после выкидыша у несовершеннолетней в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 апреля. Правоохранительные органы задержали мигранта из Таджикистана, от которого забеременела несовершеннолетняя девочка в Петербурге. У подростка произошел выкидыш.

Инцидент произошел 30 марта в клинической больнице имени Филатова. Медики рассказали, что госпитализировали в тяжелом состоянии гражданку Таджикистана 2003 года рождения.

Полиция задержала молодого человека 1997 года рождения. Его изобличили в том, что он вступал в сексуальную связь с несовершеннолетней, пишут «Невские новости».