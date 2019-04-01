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Неизвестный изнасиловал петербурженку после знакомства в ресторане

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Неизвестный изнасиловал петербурженку после знакомства в ресторане

Санкт-Петербург, 1 апреля. В полицию Петербурга поступило заявление от местной жительницы, которая сообщила об изнасиловании. По ее словам, насилие совершил неизвестный молодой человек после знакомства в одном из ресторанов.

Женщина 1989 года рождения проживает в отеле и работает в петербургской фирме стажером. Она описала подозреваемого как мужчину на вид 25-30 лет, рост 175 см.

Остальных примет пострадавшая не помнит. Правоохранительные органы проводят проверку, пишут «Невские новости».

Автор: Ирина Селезнева
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