Мужчина изнасиловал девочку-подростка в Ленобласти
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Санкт-Петербург, 1 апреля. Жительница Ленобласти обратилась в полицию, заявив о сексуальном насилии в отношении ее несовершеннолетней дочери. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.
По словам заявительницы, инцидент произошел в Тосненском районе 29 марта. Мужчина совершил насилие над девочкой 2002 года рождения. Пострадавшая нигде не учится и не работает.
Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.