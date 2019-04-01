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Мужчина изнасиловал девочку-подростка в Ленобласти

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Мужчина изнасиловал девочку-подростка в Ленобласти

Санкт-Петербург, 1 апреля. Жительница Ленобласти обратилась в полицию, заявив о сексуальном насилии в отношении ее несовершеннолетней дочери. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам заявительницы, инцидент произошел в Тосненском районе 29 марта. Мужчина совершил насилие над девочкой 2002 года рождения. Пострадавшая нигде не учится и не работает.

Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
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