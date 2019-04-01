Мужчина изнасиловал девочку-подростка в Ленобласти

Санкт-Петербург, 1 апреля. Жительница Ленобласти обратилась в полицию, заявив о сексуальном насилии в отношении ее несовершеннолетней дочери. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам заявительницы, инцидент произошел в Тосненском районе 29 марта. Мужчина совершил насилие над девочкой 2002 года рождения. Пострадавшая нигде не учится и не работает.

Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.