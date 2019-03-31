В Петербурге могут закрыть 200 частных автостоянок

Санкт-Петербург, 31 марта. Около 200 частных автомобильных парковок Петербурга оказались под угрозой закрытия. Администрация города может не продлить договор аренды с теми владельцами, чьи стоянки нарушили требования постановления петербургского правительства «О размещении нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной собственности».

Проблема возникла из-за размеров охранных павильонов, установленных на частных парковках Северной столицы. Постановление правительства Петербурга ограничивает высоту подобных строений четырьмя метрами, а площадь сооружения не должна превышать восемь квадратных метров. У многих владельцев автостоянок договор аренды заканчивается в 2019 году, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на интернет-издание Gazeta.SPb. Из-за несоответствия законодательным требованиям бизнесменам могут отказать в продлении сроков пользования городской землей.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов пообещал решить проблему с парковкой для инвалидов. Люди с ограниченными возможностями рассказали, что положенные им места возле медицинских учреждений часто оказываются заняты автомобилями без специализированных знаков.