Апрель в Петербурге начнется с осадков и похолодания

Санкт-Петербург, 31 марта. Первый день апреля принесет жителям Северной столицы похолодание и осадки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

В ночь с воскресенья на понедельник в городе на Неве ожидается небольшой мокрый снег. Первый день апреля пройдет преимущественно без осадков. Температура воздуха в Петербурге в понедельник составит от +3 до +5 градусов. Ночью термометры покажут от -3 до -1 градуса. Синоптики прогнозируют 1 апреля облачную погоду с прояснениями. Также в Северной столице будет дуть северо-западный и западный ветер, скорость которого составит от 7 до 12 метров в секунду.

МЧС напоминает петербуржцам, что выход на лед водоемов по-прежнему смертельно опасен. Ранее сообщалось, что спецслужбы спасли 89 рыбаков со льда Финского залива.