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Беглов поздравил тренера Зонина и его супругу с 70-летием совместной жизни

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Беглов поздравил тренера Зонина и его супругу с 70-летием совместной жизни

Санкт-Петербург, 31 марта. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил со знаменательной датой заслуженного футбольного тренера СССР Германа Зонина и его жену. Супруги отмечают 70-летний юбилей совместной жизни, который в России называют благодатной свадьбой.

Герман Зонин с 1973 по 1977 годы занимал пост главного тренера «Зенита». Именно он в свое время разглядел потенциал Анатолия Давыдова, Николая Ларионова и Владимира Клементьева, которые впоследствии стали лучшими игроками команды. Также Зонин привел к победе в футбольном чемпионате СССР клуб «Заря» из Ворошиловграда, нынешнего Луганска. До этого лидерами турнира становились исключительно спортсмены из столичных городов союзной республики.

Беглов поздравил тренера Зонина и его супругу с 70-летием совместной жизни

Нина Максимовна, супруга заслуженного тренера, сопровождала мужа во всех рабочих поездках. Зонин, в свою очередь, всегда относился к возлюбленной с заботой и теплом. Именно в такой атмосфере прошли 70 лет совместной жизни пары.

«7:0 в вашу пользу — это хороший счет. Вы вместе выдержали все испытания, сохранив любовь и взаимоуважение», — сказал Александр Беглов во время праздничного чаепития с супругами.

Беглов поздравил тренера Зонина и его супругу с 70-летием совместной жизни

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга пожелал паре здоровья и долгих лет жизни. Также Беглов поблагодарил Германа Зонина за вклад в развитие спортивной науки, которую тренер использовал при подготовке футболистов. После чаепития исполняющий обязанности главы Петербурга и заслуженный тренер отправились на стадион «Газпром Арена», чтобы поболеть за футбольный клуб «Зенит» в матче с «Оренбургом», сообщают «Невские Новости». В перерыве между двумя таймами игроки петербургской команды и болельщики поздравили Германа Зонина с благодатной свадьбой аплодисментами.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Невские Новости
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