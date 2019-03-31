Беглов поздравил тренера Зонина и его супругу с 70-летием совместной жизни

Санкт-Петербург, 31 марта. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил со знаменательной датой заслуженного футбольного тренера СССР Германа Зонина и его жену. Супруги отмечают 70-летний юбилей совместной жизни, который в России называют благодатной свадьбой.

Герман Зонин с 1973 по 1977 годы занимал пост главного тренера «Зенита». Именно он в свое время разглядел потенциал Анатолия Давыдова, Николая Ларионова и Владимира Клементьева, которые впоследствии стали лучшими игроками команды. Также Зонин привел к победе в футбольном чемпионате СССР клуб «Заря» из Ворошиловграда, нынешнего Луганска. До этого лидерами турнира становились исключительно спортсмены из столичных городов союзной республики.

Нина Максимовна, супруга заслуженного тренера, сопровождала мужа во всех рабочих поездках. Зонин, в свою очередь, всегда относился к возлюбленной с заботой и теплом. Именно в такой атмосфере прошли 70 лет совместной жизни пары.

«7:0 в вашу пользу — это хороший счет. Вы вместе выдержали все испытания, сохранив любовь и взаимоуважение», — сказал Александр Беглов во время праздничного чаепития с супругами.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга пожелал паре здоровья и долгих лет жизни. Также Беглов поблагодарил Германа Зонина за вклад в развитие спортивной науки, которую тренер использовал при подготовке футболистов. После чаепития исполняющий обязанности главы Петербурга и заслуженный тренер отправились на стадион «Газпром Арена», чтобы поболеть за футбольный клуб «Зенит» в матче с «Оренбургом», сообщают «Невские Новости». В перерыве между двумя таймами игроки петербургской команды и болельщики поздравили Германа Зонина с благодатной свадьбой аплодисментами.