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Тело женщины достали из воды канала Грибоедова в Петербурге

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Тело женщины достали из воды канала Грибоедова в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 марта. Оперативные службы извлекли тело женщины из воды канала Грибоедова в Петербурге. Личность погибшей на данный момент устанавливается.

Женщина упала в канал Грибоедова с моста, расположенного возле дома №119. Происшествие стало для нее летальным. Погибшая была одета в зеленую куртку. На вид женщине 40 лет, сообщают «Невские Новости».

Ранее сообщалось, что под мостом Александра Невского в Петербурге было обнаружено тело мужчины без следов насильственной смерти. Погибшим оказался приехавший из Петропавловска-Камчатского 1985 года рождения.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Невские Новости
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