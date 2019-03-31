Тело женщины достали из воды канала Грибоедова в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 марта. Оперативные службы извлекли тело женщины из воды канала Грибоедова в Петербурге. Личность погибшей на данный момент устанавливается.

Женщина упала в канал Грибоедова с моста, расположенного возле дома №119. Происшествие стало для нее летальным. Погибшая была одета в зеленую куртку. На вид женщине 40 лет, сообщают «Невские Новости».

Ранее сообщалось, что под мостом Александра Невского в Петербурге было обнаружено тело мужчины без следов насильственной смерти. Погибшим оказался приехавший из Петропавловска-Камчатского 1985 года рождения.