Водитель Porsche Cayenne сбил мальчика на пешеходном переходе в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 марта. Петербуржец, управляя автомобилем Porsche Cayenne, совершил наезд на ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Инцидент произошел возле дома 19 по проспекту Культуры, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП мальчик 2008 года рождения был госпитализирован в тяжелом состоянии. За рулем иномарки, совершившей наезд, находился мужчина 1982 года рождения. По предварительной информации, водитель отвлекся и не заметил ребенка, переходившего дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. По факту инцидента проводится проверка, сообщают «Невские Новости».

Ранее сообщалось о наезде автомобиля Suzuki на пешехода в Ленобласти. От полученных травм мужчина скончался.