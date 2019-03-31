Петербуржцы проводят митинг в защиту Пулковской обсерватории

Санкт-Петербург, 31 марта. Неравнодушные горожане собрались в Пулковском парке Петербурга, чтобы спасти Пулковскую обсерваторию. В окрестностях объекта планируют построить жилой комплекс, что вызывает беспокойство жителей.

Митинг, призванный спасти Пулковскую обсерваторию, проходит в мирном ключе. На мероприятии присутствуют сотрудники полиции для обеспечения безопасности. Акцию посетили порядка 100-150 общественных активистов и неравнодушных петербуржцев.

Пулковская обсерватория включена в список объектов всемирного наследия, находящихся под охраной ЮНЕСКО. Компания, планирующая возвести жилье в окрестностях исторического здания, действует в соответствии с законодательством, однако петербуржцы возмущены прекращением работы астрономов и застройкой защитной парковой зоны. Также горожане не хотят столкнуться с новым случаем обмана дольщиков, поэтому считают необходимым контролировать процесс.

Ранее на беспокойство петербуржцев обратил внимание временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов. Он встретился с представителем застройщика, который планирует возвести вблизи Пулковской обсерватории ЖК «Планетоград». Изначально компания могла распоряжаться участком площадью 239 гектаров, однако в результате вмешательства исполняющего обязанности главы Петербурга застройщик сократит осваиваемую территорию до 58 гектаров. Вместо крупного комплекса здесь появится один небольшой жилой квартал с малоэтажной застройкой и социальной инфраструктурой.

Застройщик ранее уже выиграл несколько судов, и мог возводить любые здания, однако Александру Беглову, обеспокоенному волнением петербуржцев, удалось найти компромисс. Администрация Северной столицы взяла на контроль данный вопрос. Также для сохранения Пулковской обсерватории, которая обладает несомненной исторической ценностью, в здании будет организован музей, сообщают «Невские Новости».