Болельщики «Зенита» вывесили баннер в память о бомбардировках Югославии 1999 года

Санкт-Петербург, 31 марта. Болельщики футбольного клуба «Зенит» вывесили баннер в память о бомбардировках Югославии, которые начались 24 марта 1999 года. Перформанс прошел на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге перед встречей сине-бело-голубых с командой «Оренбург» в рамках Российской Премьер-Лиги.

На баннере, который развернули фанаты «Зенита», изображены развалины церкви и склонившийся над ними священник. Также обозначены 1999 и 2019 годы. Болельщики хотели устроить эту акцию на товарищеском матче между «Зенитом» и «Аустрией», однако фанатам запретили проносить баннер на игру. Президент петербургского футбольного клуба Александр Медведев рассказал в беседе с «Матч ТВ», что ограничения были связаны с политической обстановкой. Перформанс было решено устроить не на международном матче, а на внутренней игре.

Ранее сообщалось, что «Зенит» встретится с «Оренбургом» при закрытой крыше. На стадионе «Газпром Арена» ожидали до 45 тысяч болельщиков.