«Зенит» сразится с «Оренбургом» при закрытой крыше

Санкт-Петербург, 31 марта. Крыша стадиона «Газпром Арена», на котором пройдет сегодняшняя встреча «Зенита» и «Оренбурга» в Петербурге, будет закрыта на время матча. Игра начнется в 14.00, сообщается на официальном сайте футбольного клуба Северной столицы.

Встреча команд состоится в рамках Российской Премьер-Лиги. Ожидается, что посмотреть матч вживую придет до 45 тысяч болельщиков. Игроки «Зенита» выйдут на поле в лазурной форме, их вратарь будет в желтом. «Оренбург» сыграет в белой форме, а вратарь оденется в красно-черное. Фанаты, которые не смогут посетить стадион сегодня, увидят встречу в прямом эфире на канале «Матч Премьер» с комментариями Михаила Поленова и Павла Богданова.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина 2 миллиона евро. Сам футболист планирует определиться со своим будущим по окончании сезона.