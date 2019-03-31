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Мигранты активно скупают доли в петербургских квартирах

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Мигранты активно скупают доли в петербургских квартирах

Санкт-Петербург, 31 марта. Мигранты активно приобретают доли в квартирах Петербурга. Такая статистика была собрана специалистами на основе данных Росреестра.

Сейчас стоимость доли в петербургской квартире для гражданина другой страны составляет порядка 500 тысяч рублей. Иногда эту сумму делят на нескольких человек. В результате квартира, в которой поселится множество нелегалов, может стать неприятным сюрпризом для соседей.Также доли выкупаются с целью дальнейшей перепродажи по более высокой цене.

За 2018 год сделки с мигрантами принесли Петербургу 6,5 миллиардов, позволив обогатиться агентам по недвижимости. Юристы считают, что контролировать ситуацию можно будет только после введения миграционного учета. Также частыми покупателями петербургских квартир в долевом строительстве стали граждане РФ, проживающие на Дальнем Востоке, в Сибири и северных городах (Архангельск, Мурманск и так далее), сообщают «Невские Новости» со ссылкой на интернет-издание Gazeta.SPb.

Ранее ФСБ задержала в Петербурге мигрантов из Нигерии. Иностранные граждане пытались попасть на территорию ЕС.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Невские Новости
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