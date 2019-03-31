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Мужчина заживо сгорел в будке охраны в аэропорту «Пулково»

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Мужчина заживо сгорел в будке охраны в аэропорту «Пулково»

Санкт-Петербург, 31 марта. Будка охраны, расположенная на парковке петербургского аэропорта «Пулково», загорелась сегодня ночью. В результате инцидента погиб один человек, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Сотрудник охраны, который находился в будке в момент начала пожара, не успел покинуть помещение и сгорел заживо. Петербургский следственный комитет проводит проверку по факту ЧП. Причины возгорания на данный момент устанавливаются.

Ранее сообщалось об останках человека, которые обнаружили на месте пожара в доме 141 на Лиговском проспекте. Огонь охватил 100 квадратных метров заброшенного здания.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Федеральное агентство новостей
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