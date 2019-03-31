Второй пострадавший в ДТП на Невском проспекте в Петербурге скончался в больнице

Санкт-Петербург, 31 марта. Второй пострадавший в страшном ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге скончался в больнице 30 марта.

Женщина, получившая травмы в аварии на пересечении Невского проспекта и Литейного, скончалась вечером в субботу, пишут «Невские новости».

Напомним, один человек погиб, четверо получили травмы в ДТП, которое произошло в субботу около 7.00 в центре Санкт-Петербурга. Известно, что столкнулись три автомобиля — Hyundai Genesis, Volkswagen Polo и «Газель». Федеральное агентство новостей опубликовало ранее видео с места смертельного ДТП. По факту аварии возбуждено уголовное дело.