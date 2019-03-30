Активисты движения «Петербург — город перемен!» сделали 150 скворечников в Кронштадте

Санкт-Петербург, 30 марта. Активисты молодежного движения «Петербург — город перемен!» провели мастер-класс по созданию скворечников в рамках акции «Подари дом птицам» в городе Кронштадт. Об этом говорится на официальной странице движения в соцсетях.

Взрослые и дети раскрасили 150 скворечников, мероприятие было приурочено к Международному дню птиц. Организаторы акции пригласили петербуржцев принять участие в проекте 31 марта рядом со станцией метро «Василеостровская».