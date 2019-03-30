В Петербурге появится новое общественное пространство «Оранжерея»

Санкт-Петербург, 30 марта. Общественное пространство «Оранжерея» планируют создать около Таврического сада в Петербурге. Новая точка притяжения горожан появится на углу Потемкинской и Шпалерной улиц, где сейчас находится комплекс заброшенных оранжерей.

Общая площадь участка, на котором расположены построенные еще в советское время здания, составляет 2,6 гектара. Проект предполагает озеленение этой территории, а также создание фуд-корта и интерактивного пространства для детей. При этом действующая Пальмовая оранжерея Таврического сада останется нетронутой.

Реализовывать проект планируется в форме государственно-частного партнерства. Необходимо заключить договор с инвестором, который получит земельный участок в пользование. Созданное на территории общественное пространство впоследствии перейдет в собственность Петербурга. Заинтересованность в проекте уже выразили компания «Газпром» и Ginza Project. Конкурс на реализацию еще идет, поэтому сумма возможных инвестиций пока остается в тайне. Концепция проекта будет презентована на Петербургском международном экономическом форуме 2019 года, который пройдет в Северной столице в начале июня, сообщает «Петербургский дневник».

Оранжерейный комплекс, расположенный возле Таврического сада, был заброшен в начале двухтысячных. Повезло только большой Пальмовой оранжерее, известной как выставочный зал «Цветы». За нее в свое время вступились неравнодушные горожане и Валентина Матвиенко, которая тогда занимала должность губернатора Петербурга. На данный момент восстановление всего комплекса неактуально для Северной столицы, поскольку город нуждается в современных общественных пространствах, которые станут местом прогулок и точкой притяжения горожан.