Петербург присоединился к всемирной акции «Час Земли»

Санкт-Петербург, 30 марта. Петербург присоединился к всемирной ежегодной акции «Час Земли». В Северной столице отключили освещение основных достопримечательностей и нескольких мостов, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В поддержку «Часа Земли» в Петербурге погасли огни Петропавловской крепости, Троицкого собора, Эрмитажа, а также Дворцового, Троицкого, Биржевого, Благовещенского и Большеохтинского мостов. Организаторы акции надеются, что свой скромный вклад в экологию планеты внесут и горожане, отключив хотя бы на несколько минут свет в квартирах.

В Петербурге «Час Земли» стартовал на час раньше грандиозным праздничным шоу. Зрители увидели фокусы с электрическими молниями и эксперименты с катушками Тесла. Также в программу мероприятия вошли выступление молодежных коллективов, сет от специального гостя DJ Sapfir и интерактив со зрителями на экологическую тематику. Ровно в 20.30 состоялась кульминация праздника: подсветка знаковых объектов Петербурга погасла после нажатия символической кнопки.

«Час Земли» является самой популярной экологической акцией мира. Придуманная и реализованная Всемирным фондом дикой природы в 2007 году идея была призвана обратить внимание всего человечества к бережному и ответственному отношению к природным ресурсам. Только в прошлом году в акции приняли участие более 2 миллиардов человек из 188 стран мира. Россия присоединилась к «Часу Земли» в 2009 году. Ровно в 20.30 по местному времени во многих городах планеты на 1 час гаснет подсветка знаковых объектов: Эйфелевой башни, Биг-Бена, Сиднейской оперы, пирамид Гизы, Тауэрского моста, архитектурного ансамбля московского Кремля.

Организатором «Часа Земли» в Северной столице выступил Дом молодежи Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Информационными партнерами акции стали телеканал «Санкт-Петербург» и Федеральное агентство новостей. В рамках «Часа Земли» также погасло освещение знаковых объектов Москвы.