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Вероятный виновник смертельного ДТП на Невском ездил без прав

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Вероятный виновник смертельного ДТП на Невском ездил без прав

Санкт-Петербург, 30 марта. Предполагаемый виновник смертельного ДТП, которое произошло в субботу утром на Невском проспекте, был лишен прав на 1,5 года за отказ проходить медосвидетельствование на содержание спирта в крови.

Как сообщает портал «Невские новости», подозреваемым оказался 34-летний водитель Hyundai Genesis Артур Асатуров, который является уроженцем армянского города Кировакана. В настоящее время он находится в больнице.

Ранее сообщалось о серьезном ДТП со смертельном исходом в центре Петербурга. Машина Hyundai Genesis, двигаясь по Невскому проспекту, врезалась в «ГАЗель», которая ехала по Литейному.

После этого иномарка выскочила на встречку, где совершила лобовое столкновение с Volkswagen. Машина немецкой марки от удара вылетела на тротуар и ударилась в стену дома, по пути сбив пешехода. Водитель Volkswagen погиб на месте, еще четверых, включая вероятного виновника аварии госпитализировали.

Автор: Антон Соколов
Источник: Невские Новости
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