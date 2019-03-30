Предполагаемый виновник смертельной аварии на Невском был лишен прав

Санкт-Петербург, 30 марта. Предполагаемый виновник смертельной аварии, которая произошла сегодня утром на Невском проспекте, ранее был лишен прав на полтора года. Такую меру наказания к мужчине применили за отказ проходить медицинское освидетельствование на алкоголь.

Предполагаемым виновником ДТП стал уроженец Армении Артур Асатуров. Мужчина 1984 года рождения сейчас лежит в Мариинской больнице. По предварительной информации, именно он находился за рулем автомобиля Hyundai Genesis, который на большой скорости вылетел на перекресток Невского и Литейного проспектов, несмотря на красный сигнал светофора, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, сегодня около 7.00 утра в центре Петербурга столкнулись седан Hyundai Genesis и машина такси Volkswagen Polo. Водитель Polo погиб на месте аварии. В результате ДТП были госпитализированы четыре человека. Сейчас они все находятся в стабильно тяжелом состоянии. Ранее было опубликовано видео момента смертельной аварии.