Власти Петербурга рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на Невском проспекте

Санкт-Петербург, 30 марта. Пострадавшие в серьезной аварии, которая произошла сегодня утром на Невском проспекте, находятся в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщила вице-губернатор Петербурга Анна Митянина в своем Twitter.

Всего в результате ДТП было госпитализировано четыре человека. Двое сейчас находятся в Военно-медицинской академии, еще двое в Мариинской больнице. Также в аварии погиб один человек.

Автомобиль Hyundai Genesis и такси Volkswagen Polo столкнулись сегодня около 7.00 на пересечении Невского и Литейного проспектов. По словам очевидца, водитель Genesis выехал на перекресток на красный сигнал светофора.

В результате ДТП мужчина, находившийся за рулем Polo, скончался на месте. Двух пассажиров такси и водителя Hyundai госпитализировали. Также травмы получил пешеход, который тоже был доставлен в больницу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.