Власти Петербурга выделили 3,8 млрд рублей на нацпроект «Образование»

Руководство Санкт-Петербурга запланировало выделить из городского бюджета 3,8 миллиарда рублей на три года на развитие национального проекта «Образование». Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Петербурга.

Действующее руководство Петербурга обладает всеми ресурсами и возможностями для того, чтобы изменить систему образования, сделать ее эффективной и конкурентоспособной. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала доктор политических наук, доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Наталья Еремина.

«Экономить на детях мы не будем»

30 марта в Петербурге прошло совещание по вопросам реализации национального проекта «Образование» в СЗФО. В его работе приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, министр просвещения РФ Ольга Васильева, а также руководители региональных органов управления образованием Северо-Западного федерального округа.

Как отметил врио главы Петербурга, город продолжает активную работу в рамках национального проекта «Образование».

«В бюджете города на три года на финансирование мероприятий национального проекта уже запланировано 3,8 миллиарда рублей. Экономить на детях мы не будем», — заявил Беглов.

Беглов назвал одним из самых главных направлений работы дополнительное образование и профориентационную работу. Врио отметил успешный опыт созданного в Северной столице навигатора профессий для учащихся в школах, а также подчеркнул рост престижа рабочих специальностей, особенно на высокотехнологичных предприятиях.

Реформа образования

По словам Натальи Ереминой, решение, которое приняло руководство Санкт-Петербурга, правильное — оно назрело уже давно.

«Очень важно, чтобы школа готовила детей к следующей ступени, к поступлению в высшее заведение, помогало развивать ребенка разносторонне. Очень важно, чтобы было меньше формальных подходов к обучению в школе. Стандартизация сказывается достаточно плохо. Необходимо проявлять творческий подход. Должна быть площадка для развития ребенка», — пояснила она.

По словам эксперта, дети нуждаются в кураторстве начиная с раннего возраста. Необходимо избегать стандартизированных подходов. «Школа должна стать местом, куда дети ходили бы с удовольствием и стремились получить новые знания», считает Еремина.

«Выделенная сумма — попытка создать новую образовательную среду. Должна быть система коммуникаций между взрослыми и школьниками, между родителями и школой, чтобы создавалась доверительная атмосфера. Сегодня проблема в сфере образования заключается в том, что дети получают некий минимальный стандарт. И, более того, чтобы получить этот стандарт, недостаточно даже школы. Она сегодня больше тестирует, проверяет то, как родители хорошо подготовили ребенка. Сейчас уже не учат читать и писать. Все приходят готовые. И так идет из года в год. Поэтому и нет прогресса. Ребенок приходит и отчитывается по всем знаниям. Эта ситуация должна измениться. И для этого как раз и нужны деньги», — пояснила Наталья Еремина.

Эксперт отметила, что эта задача фундаментальная. Ее не решить за один год, но «начинать с чего-то надо». Она считает, что город требует развития научного потенциала, но уверена, что действующие власти Петербурга смогут справиться с этой задачей.

Реализация национального проекта «Образование» рассчитана на 2019–2024 годы. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования и вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Как заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, Александр Беглов обладает достаточно высоким рейтингом, его поддерживают около 48% опрошенных граждан. На это повлияла деятельность Беглова по решению хозяйственных вопросов и проблем жителей Санкт-Петербурга.