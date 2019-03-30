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Сотрудники МЧС спасли 89 рыбаков со льда Финского залива

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Сотрудники МЧС спасли 89 рыбаков со льда Финского залива

Санкт-Петербург, 30 марта. Работники МЧС спасли 89 рыбаков со льда Финского залива. К людям, игнорирующим действующий запрет выхода на лед, направили судна на воздушной подушке,сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Спецслужбы призывают петербуржцев и гостей Северной столицы не выходить на лед водоемов. Подобные действия грозят нарушителям смертельной опасностью. Погодные условия способствуют интенсивному разрушению ледового покрова. Выход на лед может привести к трагедии.

Ранее в Петербурге с отколовшейся льдины сняли двух школьников. Инцидент произошел вблизи Елагина острова.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
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