Сотрудники МЧС спасли 89 рыбаков со льда Финского залива

Санкт-Петербург, 30 марта. Работники МЧС спасли 89 рыбаков со льда Финского залива. К людям, игнорирующим действующий запрет выхода на лед, направили судна на воздушной подушке,сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Спецслужбы призывают петербуржцев и гостей Северной столицы не выходить на лед водоемов. Подобные действия грозят нарушителям смертельной опасностью. Погодные условия способствуют интенсивному разрушению ледового покрова. Выход на лед может привести к трагедии.

Ранее в Петербурге с отколовшейся льдины сняли двух школьников. Инцидент произошел вблизи Елагина острова.