Беглов поручил ликвидировать все стихийные свалки в Петродворцовом районе

Санкт-Петербург, 30 марта. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов объехал сегодня Петродворцовый район города. Свой визит он завершил длительной беседой с представителями местной общественности.

Александр Беглов внимательно отнесся к проблемам, о которых рассказали ему жители района. Часть распоряжений временно исполняющий обязанности главы города дал еще на месте. Например, в Петергофе в следующем году появится новый оздоровительный комплекс с универсальным спортзалом, бассейном и катком, а к началу этого лета завершится восстановление ломоносовских бань. Также глава районной администрации получил указание провести рейд и ликвидировать все стихийные свалки до майских праздников.

Жители Петродворцового района обеспокоены нехваткой объектов социальной инфраструктуры в развивающихся кварталах. Александр Беглов пообещал, что до конца августа в новом микрорайоне на Ропшинском шоссе откроются медкабинеты терапевтического отделения Николаевской больницы и педиатрического отделения 122-й поликлиники.

В беседе с горожанами временно исполняющий обязанности главы города обсудил проблему строительства бассейна в школе, в которой обучают детей с задержкой психического развития и интеллектуальными нарушениями. Еще в прошлом году проект включили в адресную инвестиционную программу, однако к его реализации до сих пор не приступили. Задержка строительства связана с необходимыми корректировками в документации. Александр Беглов поручил ускорить процесс согласования, чтобы в следующем году начать строительство бассейна.

Временно исполняющий обязанности губернатора уделил более часа общению с горожанами, поскольку местные жители лучше всех осведомлены о проблемах территории. Петербуржцы сами должны решать, где будет новый парк или сквер. Исполняющий обязанности главы Петербурга призвал граждан обеспечить общественный контроль за исполнением отданных сегодня распоряжений, сообщают «Невские Новости». Также Александр Беглов считает необходимым учитывать мнение маленьких жителей о детских площадках.

«Я думаю, что их [детей] тоже нужно спрашивать, какую детскую площадку сделать. А то мы делаем какие-то стандартные, а, может быть, им что-то другое хочется», — отметил временно исполняющий обязанности главы города.

Ранее Александр Беглов встретился со школьниками, которые занимаются в спортивном центре Ломоносова. Ребята рассказали о недоделках на местном стадионе «Спартак» и попросили заменить покрытие поля на искусственное, чтобы иметь возможность тренироваться круглый год. Юные жители района оказывают помощь администрации, борясь за порядок на своей маленькой территории.