Дзюба пошутил над «слабенькими» вратарями «Зенита»

Москва, 30 марта. Форвард петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба иронично прокомментировал игру вратарей Андрея Лунева и Михаила Кержакова.

Юный вратарь Арсений Алексеев, который выиграл конкурс, побывал на одной из тренировок «Зенита». Нападающий ФК Артем Дзюба поддержал мальчика и сказал, что тот обязательно будет вратарем «сине-бело-голубых», передает ЛОТ.

«Ты вратарем будешь! Давай, чтобы вместо Акинфеева пришел и начал играть у нас, а то, видишь, какие все вратари слабенькие — Луневы, Кержаковы», — пошутил футболист.

Напомним, российские болельщики признали нападающего сборной РФ по футболу Артема Дзюбу лучшим игроком команды в матчах Лиги наций. Нападающему и капитану сборной России был вручен памятный кубок с пожеланиями от болельщиков.