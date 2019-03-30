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Беглов пообещал решить вопрос с уличным освещением в Ломоносове

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Беглов пообещал решить вопрос с уличным освещением в Ломоносове

Санкт-Петербург, 30 марта. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов в рамках объезда Петродворцового района пообщался с жителями одного из дворов Ломоносова. Горожане пожаловались на отсутствие уличного освещения и лужи, образующиеся на детской площадке.

Александр Беглов пообещал местным жителям, что уже летом вопрос с электрификацией их двора будет решен. Также временно исполняющий обязанности губернатора поинтересовался, что еще хотели бы видеть горожане на придомовой территории, какие дорожки и детские площадки им требуются. Местные жители пожаловались, что на игровых площадках образуются лужи, и дети не могут проводить там время. Александр Беглов отметил, что горожане могут с любыми просьбами обращаться к муниципальным депутатам, так как местная администрация обязана заботиться о благополучии населения, сообщают «Невские Новости».

Ранее временно исполняющий обязанности главы Петербурга осмотрел стадион «Спартак» в Ломоносове. Беглов потребовал устранить все недоделки, которые остались после реконструкции объекта, проведенной к ЧМ-2018.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Невские Новости
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