Надбавки учителям за руководство классом намерены ввести в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 марта. Петербургские учителя, которые занимаются руководством классов, могут начать получать надбавки. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Взявшие на себя обязанности по руководству классом с 1 сентября текущего года могут начать получать надбавки к заработной плате, максимальный уровень которой намерены поднять к 2021 году, сказал Беглов на совещании по вопросам реализации национального проекта «Образование» в СЗФО в ГБНОУ «Академии талантов Санкт-Петербурга». Об этом пишет ТАСС.

«Люди, которые занимаются нашими детьми, — это классные руководители. И вы знаете, что классным руководителям принято решение с 2021 года начинать прибавлять [зарплату]. Но мы хотим сделать это уже с этого года, с 1 сентября», — заметил Беглов.

Ранее Беглов посетил строящийся корпус ЗАО «Биокад». В ходе визита он напомнил о необходимости повышения средней зарплаты петербуржцев до ста тысяч рублей.