Беглов потребовал привести в порядок стадион «Спартак» в Ломоносове

Санкт-Петербург, 30 марта. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов потребовал устранить недоделки стадиона «Спартак», расположенного в Ломоносове. В рамках объезда Петродворцового района Беглов узнал, что работы на спортивном объекте не ведутся с новогодних праздников.

Временно исполняющий обязанности главы Северной столицы пообщался с юными спортсменами, их родителями и руководством стадиона. Подрастающие футболисты обратились к Беглову с просьбой об искусственном покрытии поля, которое позволило бы тренироваться здесь в любое время года. Временно исполняющий обязанности губернатора пообещал включить эти работы в федеральную программу «Наследие».

Руководители стадиона «Спартак» обратили внимание Александра Беглова на множественные недоделки, оставшиеся со времен реконструкции объекта, проведенной перед прошлогодним чемпионатом мира по футболу. Среди них, например, отсутствие канализационной насосной станции, устройства которой требует ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Также на объекте не обеспечено теплоснабжение горячей водой в здании хозблока, не завершены работы по благоустройству, не обеспечены требования доступности маломобильных граждан. Кроме того, из-за некачественных работ порывы ветра частично разрушили трибуны, установленные вдоль поля.

Подрядчик не ведет работы на стадионе с Нового года. Александр Беглов подчеркнул, что таким подрядчикам не место в городе. В июне этого года спортивный объект переведут на баланс Петербурга, и реконструкция продолжится за счет городского бюджета.

После осмотра стадиона Александр Беглов поговорил со школьниками, которые посещают занятия в местном спортивном центре. Временно исполняющий обязанности губернатора оставил юным спортсменам автограф на футбольном мяче, сообщают «Невские Новости». В ответ ребята подарили Беглову вымпел спортивного центра Петродворцового района, на котором символически изображены все виды спорта, доступные воспитанникам.

Напомним, стадион «Спартак» в Ломоносове был реконструирован в рамках подготовки к ЧМ-2018. Здесь возвели корпус с двумя раздевалками, тренажерным залом, сауной, тренерскими помещениями и медицинским кабинетом. Во время чемпионата на стадионе тренировалась сборная Южной Кореи.