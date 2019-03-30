Беглов запросил более миллиарда рублей на закупку лекарств для тяжелобольных петербуржцев

Санкт-Петербург, 30 марта. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов рассказал, что запросил у президента РФ Владимира Путина дополнительные средства на закупку лекарственных средств для тяжелобольных жителей города. Эта мера позволит расширить список препаратов, которые петербуржцы, имеющие тяжелые заболевания, смогут приобрести без наценки.

О просьбе к президенту России Александр Беглов сообщил в ходе сегодняшнего визита на производство ЗАО «Биокад» в Петербурге. Временно исполняющий обязанности губернатора рассказал, что запросил у Владимира Путина дополнительную субсидию в размере 1 миллиард 200 тысяч рублей, чтобы можно было обеспечить необходимыми препаратами тяжелобольных жителей города.

«Эти лекарства очень дорогостоящие. Когда мы покупаем лекарства для наших граждан, они, конечно, без всяких посредников гораздо дешевле обходятся, нежели мы из-за границы везем», — подчеркнул Александр Беглов.

ЗАО «Биокад» разрабатывает препараты, которые применяются при лечении онкологических и аутоиммунных заболеваний. Временно исполняющий обязанности главы Петербурга отметил, что большой спрос на лекарства позволит высокотехнологичной компании подтолкнуть экономический рост города и создать большое количество престижных рабочих мест, сообщают «Невские Новости». Также подобные организации входят в перечень основных налогоплательщиков Северной столицы.

Ранее Александр Беглов напомнил, что средняя зарплата в Петербурге должна подняться до 100 тысяч рублей. Этого можно достигнуть за счет развития высокотехнологичных производств в городе.