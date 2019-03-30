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Очевидец рассказал подробности смертельного ДТП на Невском проспекте

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Очевидец рассказал подробности смертельного ДТП на Невском проспекте

Санкт-Петербург, 30 марта. Очевидец рассказал о подробностях аварии, которая произошла сегодня около 7.00 на перекрестке Невского и Литейного проспектов в Петербурге. В ДТП погиб один человек, еще четверо получили травмы.

По мнению свидетеля, виновником аварии стал водитель седана Hyundai Genesis. Автомобиль проехал на красный сигнал светофора, следуя по Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади. После этого Genesis столкнулся с машиной такси Volkswagen Polo, которая ехала по Литейному проспекту. От удара автомобиль такси отбросило в стену дома, водитель погиб на месте происшествия. Рассказ очевидца аварии опубликовал «Пятый канал».

В Polo находились две пассажирки, они госпитализированы с многочисленными переломами. Также сообщается, что в больницу был доставлен один пешеход. Ранее было опубликовано видео момента смертельной аварии.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Пятый канал
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