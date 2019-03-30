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Беглов напомнил о необходимости повысить среднюю зарплату петербуржцам до 100 тыс. рублей

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Беглов напомнил о необходимости повысить среднюю зарплату петербуржцам до 100 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 30 марта. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов посетил строящийся корпус ЗАО «Биокад». В ходе визита Беглов напомнил о необходимости повышения средней зарплаты петербуржцев.

Временно исполняющий обязанности главы Северной столицы узнал от генерального директора ЗАО «Биокад» Дмитрия Морозова, что заработная плата в компании составляет от 80 до 120 тысяч рублей. Высокий уровень оплаты труда глава организации пояснил большим потреблением продукции. Александр Беглов отметил, что Петербург стремится к средней зарплате в 100 тысяч рублей, сообщают «Невские Новости».

«Мы заинтересованы в том, чтобы такие высокотехнологичные производства размещались у нас в городе, чтобы средняя заработная плата по экономике в городе была в среднем 100 тысяч рублей», — подчеркнул временно исполняющий обязанности главы Северной столицы.

Напомним, ЗАО «Биокад» занимается разработкой инновационных препаратов, использующихся для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Продукция предприятия широко востребована за границей.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Невские Новости
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