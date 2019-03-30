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Беглов осмотрел строящийся корпус ЗАО «Биокад» в Петербурге

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Беглов осмотрел строящийся корпус ЗАО «Биокад» в Петербурге

Санкт-Петербург, 30 марта. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов посетил строящийся производственный корпус №2 ЗАО «Биокад». Компания занимается созданием препаратов, применяющихся для лечения онкологии и аутоиммунных заболеваний.

Александр Беглов осмотрел новый корпус в рамках объезда Петродворцового района. Временно исполняющий обязанности губернатора сообщил, что в будущем здесь будут трудиться 300 человек. Приток персонала поможет увеличить производственные мощности компании в семь раз.

ЗАО «Биокад» создает онкологические препараты, которые не наносят организму больного такого ущерба как химиотерапия. Инновационные лекарства атакуют только злокачественные клетки. Также компания разрабатывает препараты для лечения аутоиммунных заболеваний и рассеянного склероза. Предприятие за короткое время стало одним из локомотивов экономического развития Петербурга. Александр Беглов подчеркнул важность внедрения в Северной столице инновационных технологий в области науки и медицины.

Сейчас ЗАО «Биокад» производит 57 препаратов, еще более 40 наименований находятся в стадии разработки. Около 20% от общего количества созданных компанией субстанций отправляется в другие страны. На данный момент в организации трудится около 2 тысяч человек, большая часть из которых — исследователи и ученые. Также ЗАО «Биокад» активно сотрудничает с вузами в сфере развития молодых талантов. Партнерами компании являются СПбГУ, Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет и Санкт-Петербургский Академический Университет СПбАУ РАН, сообщают «Невские Новости».

Автор: Василиса Бойко
Источник: Невские Новости
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