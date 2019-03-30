Беглов открыл совещание по вопросам нацпроекта «Образование»

Санкт-Петербург, 30 марта. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов открыл заседание, участники которого обсудят вопросы реализации национального проекта «Образование» в Северо-Западном федерального округе. На совещании присутствуют министр просвещения РФ Ольга Васильева и члены администрации Северной столицы.

Заседание проходит в ГБНОУ «Академия талантов Санкт-Петербурга» на набережной реки Малой Невки. В ходе совещания Беглов отметил важность повышения уровня образования. Временно исполняющий обязанности главы Петербурга подчеркнул необходимость разностороннего развития школьников.

«Школа должна иметь всесторонние направления: это и искусство, и спорт», — сказал Александр Беглов.

Временно исполняющий обязанности губернатора сообщил о важности повышения престижа рабочих профессий. Также Беглов отметил количество высокотехнологичных производств, базирующихся в Петербурге. Работники таких компаний получают достойные зарплаты. Чтобы устроиться в подобную организацию, молодой специалист должен знать математику и иностранный язык.

В ходе заседания Александр Беглов рассказал о системе, которая сориентирует школьников в мире профессий. Это специальный навигатор, помогающий юным ученикам определиться с будущей специальностью.

«Наша задача с помощью этого навигатора сделать так, чтобы люди работали по специальности. Мы заинтересованы, чтобы наши дети не уезжали из города», — отметил Александр Беглов.

Также временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга напомнил о программе 35/35, сообщают «Невские Новости». Задача проекта, чтобы не менее 35% муниципальных и государственных служащих на ключевых позициях были не старше 35 лет.