Петербургские благотворители борются за долголетие и качество жизни россиян

Создатели благотворительного фонда «Долго и счастливо» Наталья Шведовченко и Анна Косарева стремятся к тому, чтобы россияне жили как можно дольше и лучше. Уже три года их организация помогает, оплачивает лечение, реабилитацию и бытовые потребности людей старше 55 лет. Благотворители хотят изменить отношение общества к пожилым людям, чтобы помочь им и раскрыть красоту «третьего возраста». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Я давно работаю в благотворительности и всегда хотела организовать собственный фонд, — рассказывает о начале пути Шведовченко. — Все получилось, когда мы с Анной Косаревой нашли друг друга как соратники и партнеры. Когда мы думали, чем будем заниматься, решили оказывать помощь тем, кому она нужнее всего и кому мало кто помогает. Для детей, например, сейчас создана всесторонняя помощь, а одинокие пожилые люди недополучают поддержку, особенно если у них не осталось родственников».

Помимо адресной программы, организация оказывает регулярную помощь стационарам: Санкт-петербургскому городскому гериатрическому центру, Максимилиановской больнице и гериатрическому отделению больницы имени Кащенко. Сотрудничают благотворители и с другими регионами. Так, недавно фонд передал гериатрическому отделению тихвинской больницы три дорогостоящих кислородных концентратора для людей с хронической обструктивной болезнью легких. А в Псковской области фонд готовится оплачивать работу помощников по уходу за пожилыми людьми на дому.

«В рамках национального проекта «Демография» московским фондом «Старость в радость» была начата работа по организации системы долговременного ухода. И в течение 2018 года шесть регионов в пилотном режиме финансировались по этой программе за счет госбюджета, — рассказывает Наталья. — К сожалению, Псковская и Новгородская области в 2019 году не смогли перейти на региональное финансирование, поэтому подопечные, получавшие уход в прошлом году, остались без поддержки, и наш фонд взялся им помочь».

В фонд «Долго и счастливо» люди приходят сами, узнав о нем от знакомых, СМИ или врачей.

«Когда мы организовывали фонд, не ставили задачу подменять государство, но понимали, что проблемы в финансировании есть, особенно в депрессивных регионах, — комментирует Шведовченко. — Есть сложности с поставками в медицинские учреждения дорогих препаратов, приборов, расходных материалов. На сегодняшний день пока не разработаны стандарты оказания гериатрической помощи, а ведь они отличаются от стандартов обычных больниц. Мы выявили потребности людей старшего возраста опытным путем. Например, у нас есть большая программа по остеопорозу, это очень серьезное и распространенное заболевание, от которого страдают многие пожилые люди».

Главный принцип организации — приобретать людям действительно качественные и дорогостоящие вещи. К сожалению, такой подход пока не всегда встречает понимание у обывателей.

«Иногда мы сталкиваемся с возражениями: зачем вы приучаете стариков к хорошим лекарствам, к хорошим вещам? — поделилась Наталья. — Но ведь к нам обращаются люди, начиная с 55 лет, у которых еще полжизни впереди, и мы хотим, чтобы они прожили эту половину жизни максимально комфортно».

Основательницы фонда «Долго и счастливо» уверены: с общественным мнением необходимо работать, менять само восприятие «третьего возраста». Включаясь в благотворительную деятельность, люди не могут не измениться внутренне.

«Мне нравится тот отклик, который работа нашего фонда получает от людей, даже не думавших раньше о помощи пожилым людям, — с гордостью отмечает Шведовченко. — Те, кто читает наши новости и узнает истории наших подопечных, начинают переосмысливать многие вещи. Они понимают, что пожилые люди многое сделали для нашей страны, их есть за что благодарить. Раком болеют немногие, а старость ждет всех нас».

По мнению Натальи, сильные общественные и благотворительные организации существуют во всех развитых странах, они скорее свидетельствуют о здоровье общества в целом, чем наоборот. А российское общество, уверена Шведовченко, в последние годы разительно изменилось в лучшую сторону.