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ФАН публикует фото с места смертельного ДТП на Невском проспекте

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ФАН публикует фото с места смертельного ДТП на Невском проспекте

Санкт-Петербург, 30 марта. Авария произошла на перекрестке Невского и Литейного проспектов в Санкт-Петербурге. Один человек погиб. В распоряжении Федерального агентства новостей появились фотографии с места трагедии.

По предварительной версии правоохранительных органов, Hyundai Genesis столкнулся с «Газелью». После этого иномарку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Volkswagen.

ФАН публикует фото с места смертельного ДТП на Невском проспекте

В результате столкновения трех автомобилей пять человек пострадали, три из них были госпитализированы. Один человек скончался. Жертвой оказался водитель Volkswagen.

Федеральное агентство новостей публикует фото с места трагедии. На месте работают врачи, инспекторы дорожной полиции, спасатели. Место инцидента оцеплено.

ФАН публикует фото с места смертельного ДТП на Невском проспекте

Ранее ФАН опубликовало видео с места аварии на Невском проспекте.

ФАН публикует фото с места смертельного ДТП на Невском проспекте

Автор: Катерина Иванова
Источник: Федеральное агентство новостей
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