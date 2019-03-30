Синоптики предупредили петербуржцев о дождливых выходных

Санкт-Петербург, 30 марта. Жителей Петербурга ожидает дождливая погода в эти выходные. Об этом сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики рассказали, что утром и днем 30 марта жителей и гостей Северной столицы ожидает небольшой дождь. Столбики петербургских термометров будут находиться в диапазоне от +6 до +8 градусов. Также в городе будет дуть умеренный западный и северо-западный ветер. Ночью температура в Северной столице опустится до отметок от +1 до +3 градусов.

В воскресенье синоптики также прогнозируют осадки в виде дождя в Петербурге, местами небольшие. 31 марта в Северной столице немного похолодает: температура воздуха составит от +3 до +5 градусов. В последний день марта в городе ожидается умеренный северо-западный ветер.

Напомним, ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о наступлении весны в городе. Он сообщил, что с 16 марта столбики термометров в Северной столице не будут опускаться ниже нулевой отметки.