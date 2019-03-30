Автомобиль вылетел на тротуар на Невском проспекте, один человек погиб

Санкт-Петербург, 30 марта. Серьезная авария произошла в Петербурге — ранним субботним утром несколько автомобилей столкнулись на пересечении Невского и Литейного проспектов.

Известно, что по меньшей мере один человек погиб, несколько пострадали. По информации Пятого канала, аварию мог спровоцировать водитель автомобиля марки Genesis, который, по словам очевидцев, двигался на красный свет.

«Слышал, что один мертвый, слышал, что это водитель такси. Скорые приехали, начали людей доставать. Volkswagen Passat шел по Литейному. А Genesis летел в сторону центра по Невскому. Genesis шел на красный, я думаю, что он виноват, — сообщил очевидец событий.

Пострадавших — по последним данным, их пятеро — доставили в расположенную поблизости Мариинскую больницу.

Напомним, в феврале на Невском проспекте автомобиль BMW вылетел на тротуар и сбил пешеходов, погибли два человека.