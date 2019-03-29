Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Крупнейший в России СПГ-комплекс построят в Усть-Луге 

58
0 Оставить комментарий

Крупнейший в России СПГ-комплекс построят в Усть-Луге 

Москва, 29 марта. «Газпром» и «Русгаздобыча» перешли к реализации проекта создания крупного комплекса по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в районе Усть-Луги в Ленинградской области, сообщает пресс-служба «Газпрома».

В рамках проекта построят мощности по ежегодной переработке 45 млрд куб. м газа. На предприятии будут производить и отгружать 13 млн тонн СПГ, до 4 млн тонн этана и более 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов. 

Первая очередь комплекса будет введена в эксплуатацию в 2023 году, вторая — до конца 2024 года. В компании оценивают предполагаемую выручку предприятия на уровне более 4 млрд долларов в год при инвестициях в проект более 700 млрд рублей.

В «Газпроме» также отметили, что на предприятии будут заняты порядка пяти тысяч постоянных рабочих, а на пике строительства комплекса будет задействовано более 25 тыс. специалистов. Глава компании Алексей Миллер подчеркнул, что аналогов такому масштабному проекту в России на сегодняшний день нет. 

Автор: Олеся Волкова
Источник: ПАО "Газпром"
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров