Депутат Боярский дал мастер-класс участникам Школы молодого политика
0 Оставить комментарий
Санкт-Петербург, 29 марта. Депутат Госдумы России Сергей Боярский выступил перед участниками Школы молодого политика в Петербурге.
Мероприятие стало первым в серии встреч слушателей школы с российскими политиками и общественниками. Встреча проходила в формате «вопрос-ответ».
Будущие политики обсудили с Сергеем Боярским ряд актуальных тем, касающихся самых разных сфер жизни общества. Речь шла о предстоящих сентябрьских выборах, действующем законодательстве, ипотеке, пишут «Невские новости».
Депутат поделился с собравшимися собственным опытом и предостерег от многих ошибок. Напомним, что проект заработал в Петербурге в начале марта. В нем принимают участие активные молодые люди из разных районов города.