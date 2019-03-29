Беглов поручил разработать концепцию развития культуры Петербурга
Санкт-Петербург, 29 марта. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил разработать городскую концепцию развития культуры. Об этом он сказал на заседании Совета по культуре и искусству в Смольном.
Александр Беглов поручил вице-губернатору Владимиру Кириллову создать рабочую группу для разработки этой концепции.
«Она (концепция - прим. ФАН) должна включать яркие предложения, идеи и в конечном счете определить вектор развития этой сферы», — сказал врио губернатора.
Проект должен стать результатом коллективного творчества тех, кто принимает активное участие в культурной жизни Петербурга.
Напомним, что 2019 год объявлен Годом Театра. В городе на Неве с июня по ноябрь состоится Театральная олимпиада. Ранее Беглов принял участие в пленарном заседании в Президентской библиотеке в рамках Петербургского образовательного форума.