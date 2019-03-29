Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов поручил разработать концепцию развития культуры Петербурга

376
0 Оставить комментарий

Беглов поручил разработать концепцию развития культуры Петербурга

Санкт-Петербург, 29 марта. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил разработать городскую концепцию развития культуры. Об этом он сказал на заседании Совета по культуре и искусству в Смольном.

Александр Беглов поручил вице-губернатору Владимиру Кириллову создать рабочую группу для разработки этой концепции.

«Она (концепция - прим. ФАН) должна включать яркие предложения, идеи и в конечном счете определить вектор развития этой сферы», — сказал врио губернатора.

Проект должен стать результатом коллективного творчества тех, кто принимает активное участие в культурной жизни Петербурга.

Напомним, что 2019 год объявлен Годом Театра. В городе на Неве с июня по ноябрь состоится Театральная олимпиада. Ранее Беглов принял участие в пленарном заседании в Президентской библиотеке в рамках Петербургского образовательного форума.

Автор: Ирина Селезнева
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров