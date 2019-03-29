Первый самолет из «Пулково» в Нур-Султан вылетает 29 марта

Санкт-Петербург, 29 марта. В петербургском аэропорту «Пулково» в 23.00 вылетает самолет, который отправляется в Нур-Султан (новое название Астаны), сообщили пользователи в соцсетях.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул свой пост. Исполняющим обязанности президента до новых выборов стал спикер сената Касым-Жомарт Токаев, он предложил переименовать Астану в Нур-Султан.

На электронном табло в аэропорту появилось новое название города. Первый рейс в Нур-Султан состоится 29 марта. Ранее сообщалось, что Назарбаев подал в отставку 19 марта. Закон о переименовании Астаны Токаев подписал 23 марта.