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Солиста Мариинки Василия Герелло наградили орденом Дружбы

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Солиста Мариинки Василия Герелло наградили орденом Дружбы

Санкт-Петербург, 29 марта. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы российского оперного певца, солиста Мариинского театра Василия Герелло и барда Александра Городницкого, указ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Василией Герелло, знаменитый оперный музыкант. На сцене Мариинки он исполнил партии Евгения Онегина, Фигаро, Наполеона, Макбета, Валентина из «Фауста». С труппой петербургского театра певец гастролировал по Европе.

Александр Городницкий — доктор геолого-минералогических наук, житель Петербурга. В 1980-х годах участвовал в экспедиции в Северную Атлантику, известен как автор песни «Снег». Дружил с поэтами Булатом Окуджавой и Иосифом Бродским.

Автор: Ирина Селезнева
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