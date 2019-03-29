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Спасатели сняли двух школьников с отколовшейся льдины в Петербурге

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Спасатели сняли двух школьников с отколовшейся льдины в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 марта. Спасатели эвакуировали двух подростков с отколовшейся льдины у Елагина острова в Петербурге. Инцидент произошел днем 29 марта.

Двое школьников, несмотря на действующий в городе запрет выходить на лед, оказались на льдине у Елагина острова. Как рассказал начальник водного транспорта клуба «Стрела» Евгений Сидоров, он сообщил в МЧС о происшествии.

Для спасения подростков использовали один катер на воздушной подушке, никто не пострадал, пишут «Невские новости». Ранее спасатели сообщили, лед какой толщины способен выдержать вес человека. По данным сотрудников МЧС, лед должен быть не менее 15 см.

Автор: Ирина Селезнева
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