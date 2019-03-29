Как Беглов будет развивать образование в Петербурге

Пленарное заседание X юбилейного Петербургского международного образовательного форума «Современное образование: код эпохи» открылось 29 марта в стенах Президентской библиотеки при участии врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. На заседании также присутствовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева и члены городского правительства.

Форум посетят и иностранные гости — делегации из Швейцарии, Китая, Израиля, Республики Беларусь, Германии, Финляндии, Австрии, Болгарии, Японии, Сербии, Вьетнама и Индонезии.

На заседании Беглов заявил, что необходимо отправить в прошлое фразу «обычная школа». Все школы Санкт-Петербурга должны стать эффективными, и, что самое главное, современными. Он напомнил о том, что премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал выделить из федерального бюджета средства в размере 10,6 млрд рублей на строительство четырех новых школ и 17 детских садов.

Как отметила Ольга Васильева, руководство Санкт-Петербурга ставит целью к 2024 году обеспечение каждого ребенка в Северной столице и его родителя бесплатной психолого-педагогической помощью.

«Наша цель — чтобы к 2024 году каждый петербургский ребенок и его родитель мог получить бесплатную психолого-педагогическую помощь», — сообщила Ольга Васильева.

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга отметил, что у каждого ребенка должна быть электронная медицинская карта. Он считает, что юные жители города не должны тратить время в очередях к врачу.

Помимо всего прочего, Беглов заявил, что административная нагрузка на учителей Санкт-Петербурга уменьшится на 10%. Глава города подчеркнул, что это произойдет уже к 1 сентября текущего года. Это решение было принято потому, что сегодня педагоги и без этого перегружены. Создание для учителей достойных условий работы — один из приоритетов Смольного.

Приоритетное направление

По мнению ректора ИТМО Владимира Васильева, сокращение нагрузки на преподавателей — это правильная позиция. Руководство города, по его словам, освободит учителей от бюрократической волокиты. Преподаватели смогут сосредоточиться на педагогической деятельности.

Заметим, что во время пленарного заседания также уделялось внимание важности профориентации в школах; в частности, освещался проект «Навигатор профессий». По словам Васильева, этот проект призван помочь ученикам определиться с выбором профессии после окончания школы.

«Это правильная тенденция. Навигация профориентации должна начинаться со школьной скамьи. Система образования в России — одна из лучших в мире. Использование проектных подходов, информационных технологий помогут эту позицию только укрепить», — пояснил Васильев.

Ректор ИТМО отметил, что для действующего руководства Санкт-Петербурга сфера образования сегодня является одной из приоритетных.

«Образование для Санкт-Петербурга особенно важно. Знание должно быть основополагающим. Только оно поможет городу выйти на лидирующие позиции», — заключил Владимир Васильев.

Как заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, Беглов обладает достаточно высоким рейтингом, его поддерживают около 48% опрошенных граждан. На это повлияла деятельность Александра Беглова по решению хозяйственных вопросов и проблем жителей Санкт-Петербурга.