В Петербурге состоялся парад в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда

Санкт-Петербург, 27 января. В семьдесят пятую годовщину снятия блокады Ленинграда на Дворцовой площади в Петербурге состоялся военный парад, передает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей.

Строевым шагом под песни военных лет и барабанную дробь по главной площади Петербурга прошли большее 2,5 тысячи военнослужащих,курсантов ЗВО и служащих знаменитого Преображенского полка.

Из раритетного вооружения у курсантов были представлены легендарные ППШ, пулеметы Дегтярева и противотанковые винтовки. Впервые в параде принимает участие региональное управление военной полиции ЗВО.

Также для участия в параде приехали ветераны Великой Отечественной войны из 20 стран мира. Во главе колонны на Дворцовой площади легендарные танки Т-34. Всего на параде представлено около 80 образцов техники как исторической, так и современной.

Среди них боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, бронетранспортёры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр», «УАЗ» и «Тайфун», артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня «Торнадо», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», а также воздушная артиллерия.