Петербургский призыв Беглова

Благодаря интервью, которое врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов дал телеканалу «78», мы получили широкую картину как деятельности губернатора, так и будущего города. А заодно поняли, с помощью каких инструментов и как мы будем двигаться дальше. Все прозвучавшие вопросы и развернутые ответы можно разделить на пять больших тем: личное отношение Александра Беглова к родному городу; текущие проблемы города; коммуникация с горожанами; участие города в различных федеральных программах; стратегия развития города.

Интервью градоначальника можно проанализировать в разных плоскостях. Во-первых, с точки зрения проблем, которые были подробно обсуждены, выявить, каким из них было уделено наибольшее внимание. Во-вторых, с точки зрения определенных достижений к настоящему времени. В-третьих, перспектив развития города. В-четвертых, с точки зрения проявления личностных и деловых качеств, о которых мы также можем судить по эмоциональному восприятию того ленинградско-петербургского стиля в работе, о котором сказал сам Беглов.

Прежде всего, можно с уверенностью сказать, что новый градоначальник в курсе всех текущих проблем и будущих задач. Он владеет цифрами, и при ответе на каждый вопрос мог указать конкретные данные (например, год, стоимость, необходимый объем работ и т.д.). Это позволило четко и ясно представить картину деятельности главы города.

В интервью подробно были обсуждены вопросы городской коммуникации, такие как замена теплосетей, строительство объектов социальной инфраструктуры, уборка снега. При этом все уже заметили, что при решении подобных вопросов Беглов всегда предпочитает лично выехать на место, чтобы увидеть ситуацию своими глазами без посредников. Также была затронута сложнейшая проблема строительства метро в городе.

Сам Александр Беглов назвал проблему задолженности «Метростроя» рабочим по выплатам заработной платы одной из самых сложных из тех, с которыми ему пришлось столкнуться. Решать ее пришлось буквально в «ручном режиме». Важность строительства метро в городе была подтверждена. Более того, мы услышали, что в этом году будут открыты новые станции метро. Кроме того, в интервью градоначальник уделил большое внимание вопросам формирования и принятия бюджета, Генплана и Стратегии развития 2035, которые удалось принять с необходимыми поправками. Например, в Стратегию были заложены национальные проекты, она была ориентирована на исполнение майских указов.

Второе: невзирая на отказ Беглова говорить о «первых ста днях» своей деятельности, само интервью, по сути, выглядит также и как отчет градоначальника перед обществом. Ему удалось за непродолжительное время действительно решить не только текущие задачи, но и внедрить системные стратегические моменты в ключевые документы развития города. Среди тех вопросов, которые нашумели в прессе, отметим решение проблемы обманутых дольщиков. Градоначальник сказал, что в этом году 85% дольщиков получат жилье, в 2020 году город полностью решит эту проблему, передав еще 1000 квартир.

Беглов довольно жестко высказал мнение о том, что мошенникам не будет места на петербургском рынке. По проблеме социального «недостроя» тоже были сделаны важные шаги. Была проведена инвентаризация этих объектов, город смог выкупить несколько таких объектов. При этом складываются системные шаги в решении указанных проблем: недобросовестные застройщики будут подвернуты штрафным санкциям, привлечены к ответственности и изгнаны с рынка Санкт-Петербурга; город будет строго следить за выполнением социальных норм при вводе жилья.

Оперативно решались и решаются вопросы с уборкой снега и текущим ремонтом теплосетей — заложены средства на закупку малой снегоуборочной техники, которая будет использована следующей зимой, а также увеличено финансирование на работу по замене труб, было увеличено оснащение ремонтных бригад для сокращения сроков ликвидации аварий. Помимо этого отметим внесение поправок в ключевые документы города, а также то, что удалось сделать социально-ориентированным бюджет, включить национальные проекты в Стратегию развития города. Среди важных отчетных моментов можно рассматривать и высказывания о команде Беглова, причем сам градоначальник сказал о «призыве Беглова», обратившись ко всем горожанам.

Кстати, именно в таком формате — обращения к горожанам, законодательной, судебной властям — новый градоначальник сказал о решении спорных вопросов, например, об Исаакиевском соборе, о строительстве метрополитена и других сюжетах.

Среди отчетных моментов также можно сказать о договоренностях с федеральной властью и с крупным бизнесом, в частности с «Газпромом». Причем градоначальник уверен в том, что диалог с бизнесом будет развиваться. Из системных аспектов взаимодействия города и бизнеса были заявлены следующие: кампании должны быть ответственными и эффективными. А сам город готов выступить для них в роли заботливого садовника.

В-третьих, интервью можно вполне рассматривать и как готовность к избранию на пост губернатора, так как заявленные моменты, которые связаны с будущим развитием Санкт-Петербурга, в частности, с необходимостью зарабатывать до 1 трлн. руб., звучат как долгосрочная программа. Благодаря интервью уже складывается будущая картина. В частности, было сказано о том, что работа над формированием бюджета 2020 году уже началась (и он будет не только бюджетом социальным, но и бюджетом развития); о привлечении молодежи, у которой есть интерес участвовать в развитии города; о привлечении инвестиций; формировании новых рабочих мест; системном развитии города в целом.

Вообще, интервью показало нового градоначальника как человека, который, решая текущие задачи, формирует будущее нашего города. Так, текущие решения уже преобразовывают и будут далее преобразовывать город через инструменты повышения ответственности, эффективности деятельности всех структур, а также бизнеса, и выстраивания диалога с горожанами и федеральной властью. Новый глава города заявил о том, что необходимо двигаться вперед быстро. И действительно уже давно настало время принимать решения.

В-четвертых, в интервью градоначальник продемонстрировал и личное отношение к Петербургу, высказав ряд сведений из биографии своего рода и собственной. Кроме того, очень важно, что Беглов начинал свою деятельность с должности монтажника-высотника в Ленинграде, так что его карьера складывалась постепенно. Поэтому неудивительно, что он способен наладить диалог с разными людьми и понять проблему лично. Ну и, собственно, профессиональная деятельность Беглова была всегда связана с Петербургом.

Сам Беглов показал себя в интервью как профессионал, работающий постоянно, буквально без выходных, стремящимся разобраться в сложных вопросах, готовым к взаимодействию с другими профессионалами и горожанами. Во время интервью Беглов демонстрировал уверенность, знания, решительность. И, конечно, человек, который знает, какие вопросы надо решать, как их надо решать и когда он их будет решать, всегда производит благоприятное впечатление.

Наталья Еремина, доктор политических наук, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ, советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований.