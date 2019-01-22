Житель Ленобласти три дня удерживал в плену и избивал экс-сожительницу

Санкт-Петербург, 22 января. Мужчина в Ленобласти удерживал экс-сожительницу в квартире и избивал ее в течение трех дней.

Как пишут «Невские новости», житель Ленобласти три дня удерживал в своей квартире бывшую сожительницу, которая после бегства из заточения сообщила в отделение правоохранительных органов о случившемся. Он отметила, что мужчина избивал ее ногами и руками.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело.